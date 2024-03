Disabili: Fontana, 'sorrisi down trasmettono storie, aspettative, sogni&...

Disabili: Fontana, 'sorrisi down trasmettono storie, aspettative, sogni&...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “In questa giornata rivolgo un pensiero speciale a persone straordinarie per l'umanità che trasmettono e il talento di cui sono dotate. Ogni loro sorriso racconta storie, aspettative e sogni. Un abbraccio anche a famiglie, operatori e volontari sempre al...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “In questa giornata rivolgo un pensiero speciale a persone straordinarie per l'umanità che trasmettono e il talento di cui sono dotate. Ogni loro sorriso racconta storie, aspettative e sogni. Un abbraccio anche a famiglie, operatori e volontari sempre al loro fianco con amore e dedizione". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down.