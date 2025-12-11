Editoria: Calenda, 'Schlein muta su Elkann fino a oggi, tanto riformisti la appoggiano comunque'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Schlein è muta sull’Ucraina come è stata muta su Elkann fino a che non ha annunciato la vendita di Repubblica e La Stampa. E fa bene. Non perde consensi e i riformisti 'Ucraina o morte' l’appoggiano comunque". Lo scrive Carlo Calenda sui social.
