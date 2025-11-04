Eicma 2025, Bozzetti (Ffm): "Per prossima edizione stiamo pensando a 'Fuorisalone'"

Milano, 4 nov. (Adnkronos) – Per la prossima edizione di Eicma "stiamo pensando di portare questa atmosfera nella città di Milano, organizzando qualcosa il giorno prima dell'apertura del salone fieristico. Una sorta di Fuorisalone ma senza interferire nelle giornate del Salone. Il giorno prima vorremmo organizzare qualcosa per coinvolgere la città". Lo ha detto oggi il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2025 di Eicma.

Il salone "rappresenta una delle manifestazioni fieristiche più importanti che abbiamo a Milano, leader nel settore delle due ruote. Vedere stand affollati di giovani dà grande gioia". Eicma, ha aggiunto, "non è solo un'esposizione di moto, ma un luogo dove si svolgono eventi che richiamano appassionati delle due ruote da tutto il mondo. So che la biglietteria ha già aumentato del 20% rispetto all'anno scorso, quindi uno straordinario successo".