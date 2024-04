Elezioni: Gasparri, 'Fi indispensabile alla coalizione di centrodestra'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Gli ultimi sondaggi dimostrano come Forza Italia stia crescendo e dimostrano come il nostro ruolo politico sia indispensabile alla coalizione di centrodestra. Siamo essenziali come elemento di moderazione, di cultura del fare e di governo. Dobbiamo poi iniziare a pensare, non solo alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, ma anche alle elezioni amministrative. Dopo il vuoto incolmabile che ha lasciato la perdita del nostro leader Silvio Berlusconi, andiamo avanti su tutti i temi nel nome dei suoi insegnamenti. Forza Italia c’è e lo abbiamo visto anche alle urne. In Abruzzo abbiamo raggiunto il 16%, in Basilicata raggiungeremo un risultato ancora migliore. Il segretario nazionale, Antonio Tajani, ci ha dato come obiettivo il dieci percento per le elezioni europee e il venti percento per le prossime politiche. Mentre per le prossime elezioni comunali di Roma questa volta non ci dovranno essere sottovalutazioni". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri al gazebo di 'Azzurro Donna'.