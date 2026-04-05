Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana a Verissimo: "Devo imparare una nuova vita"

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“Devo ancora capire, devo imparare una nuova vita”. Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti, ricorda la mamma scomparsa il 12 marzo per un tumore al pancreas. “Vivevamo in simbiosi negli ultimi anni, eravamo sempre insieme”, dice Verdiana Bonaccorti oggi ospite di Verissimo nella puntata del 5 aprile. Le condizioni di Enrica Bonaccorti, racconta, sono precipitate improvvisamente in una giornata di febbraio.

“Il 18 febbraio ha avuto un’emorragia, è stata ricoverata e operata durante quella notte infernale. Ho capito subito che non ne sarebbe uscita, mi hanno detto che aveva perso molto sangue e le condizioni erano molto gravi. E’ uscita dalla sala operatoria, è stata 5 giorni in terapia intensiva e sembrava essersi ripresa. In quei giorni, mi dettava il suo libro e io scrivevo, voleva portarlo avanti. Il 12 marzo è volata via, io ero lì con lei: mi sono trasferita in clinica per 22 giorni, ero nella stanza con lei”, dice nello studio della trasmissione di Silvia Toffanin. “Si è spenta piano piano, in una nota per certi versi magica, molto particolare. Mamma è andata via alle 7.30 di mattina, ero arrabbiata e sofferente. Con noi c’era una persona abituata a stare a contatto con i malati terminali. Questa signora mi ha detto ‘se tu non le dici che può andare, lei non se ne va’… Mi sono avvicinata a mia mamma, le ho detto che poteva andare: non dovevo essere egoista, non dovevo tenerla accanto a me. E così è successo, le ho parlato e mi ha sentita. Ha sentito tutto, il suo respiro dopo quel discorso si è calmato. Abbiamo respirato insieme fino all’ultimo, le ho fatto capire che ce l’avrei fatta”, racconta commossa.

“E’ stato un periodo surreale, siamo state molto vicine e molto amiche. Ha voluto condividere tutto con me, quel tempo è stato meraviglioso. Diceva che avrebbe dovuto sistemare molte cose, avrebbe voluto scusarsi per una presentazione del libro saltata. Quando si è svegliata dopo l’operazione ha iniziato a telefonare a persone che non sentiva da tempo, aveva capito tutto: era una celebrazione della vita, per lei”, aggiunge. La famiglia è rimasta profondamente toccata dall’ondata di affetto: “E’ stato incredibile, mamma non riusciva quasi a capacitarsi, a capire perché. Era una donna speciale che si è meritata assolutamente tutto”, dice Verdiana Bonaccorti. Tra le persone particolarmente vicine nell’ultimo periodo, dice, “Renato Zero e Valerio Rossi Albertini sono stati due angeli, le sono stati accanto ogni giorno”.

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