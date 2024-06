Ex Gkn: Avs chiede informativa urgente, 'sciopero della fame ma azienda non paga'

Roma, 12 giu (Adnkronos) - "All'ex Gkn gli operai sono al nono giorno di sciopero della fame. L'azienda, in liquidazione volontaria da febbraio 2023, non ritiene di dover pagare i salari, nemmeno di fronte a precise sentenze della magistratura. Eppure quando perde le cause paga sponta...

Roma, 12 giu (Adnkronos) – "All'ex Gkn gli operai sono al nono giorno di sciopero della fame. L'azienda, in liquidazione volontaria da febbraio 2023, non ritiene di dover pagare i salari, nemmeno di fronte a precise sentenze della magistratura. Eppure quando perde le cause paga spontaneamente i crediti". Lo ha detto intervenendo in aula alla Camera il vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi, che ha chiesto una informativa urgente al governo cui si sono uniti i gruppi del M5s e del Pd.

"QF, l’azienda in liquidazione da cinque mesi, retribuisca immediatamente i salari dovuti, come può fare e come tutte le sentenze le hanno imposto -ha proseguito Grimaldi-. Il consiglio regionale della Toscana approvi la legge per creare il consorzio pubblico e avviare l’unico progetto industriale in campo, quello elaborato dal Collettivo di fabbrica. Il Governo cosa intende fare? Continuare a dire che non esiste? Abbandonare un territorio alla speculazione edilizia? Tocca all'esecutivo commissariare QF in deroga subito. Perché gli unici illegali, gli unici a impedire lo sviluppo di quell'area e di quello stabilimento, sono loro”.