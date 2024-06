Fanpage: Orlando, 'Meloni non tiri in ballo Capo Stato'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Per coprire i suoi cuccioli fascisti (forse hanno fatto i conti e non li possono scaricare) tira in ballo il Presidente della Repubblica. Non possiamo consentirlo". Così sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando....