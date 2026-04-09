Farmaci, de Maria Marchiano (Acc): "Piattaforme per Adc fanno bene al Ssn e al Paese"

Farmaci, de Maria Marchiano (Acc): "Piattaforme per Adc fanno bene al Ssn e a...

Farmaci, de Maria Marchiano (Acc): "Piattaforme per Adc fanno bene al Ssn e a...

(Adnkronos) - “Credo sia molto importante avere delle piattaforme tecnologiche come gli Adc (Antibody-drug conjugates) in Italia. Gli anticorpi immunoconiugati sono la nuova frontiera già consolidata che può avere uno sviluppo molto importante anche per altre patologie e molti tumori solidi. A...

(Adnkronos) – “Credo sia molto importante avere delle piattaforme tecnologiche come gli Adc (Antibody-drug conjugates) in Italia. Gli anticorpi immunoconiugati sono la nuova frontiera già consolidata che può avere uno sviluppo molto importante anche per altre patologie e molti tumori solidi. Avere un centro in Italia” come quello per il trattamento del mieloma multiplo, “o più centri che producono questi anticorpi e creano nuove piattaforme può portare a un beneficio per tutto il sistema sanitario e a una maggiore competitività del nostro Paese a livello globale”.

Lo ha detto Ruggero de Maria Marchiano, presidente di Acc – Alleanza contro il cancro, oggi a Roma, intervenendo a ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’, evento promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria.

“Portare l’innovazione dai laboratori tecnologici al letto del paziente è sempre stato l’obiettivo principale di Alleanza contro il cancro”, sottolinea il presidente che osserva: “Grazie alle tecnologie oggi disponibili è possibile individuare – anche a costi ragionevoli – moltissime persone geneticamente predisposte ad ammalarsi di cancro”.

Per un’innovazione sostenibile, anche la diagnostica ha un ruolo centrale secondo de Maria Marchiano: “Alleanza contro il cancro fa analisi genomica molto approfondita a circa 18mila pazienti l’anno. Queste informazioni devono essere utilizzate in maniera intelligente per creare innovazione sostenibile”.

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