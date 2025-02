Farmaci, Gemmato: "Bilanciare benefici con potenziali rischi nostra sfida"

Bologna, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Oggi più che mai la ricerca in campo tossicologico e il supporto che essa fornisce alla valutazione del rischio sono strumenti essenziali per affrontare le sfide sempre più complesse del nostro tempo". Sono le parole di Marcello Gemmato,...

Bologna, 11 feb. (Adnkronos Salute) – "Oggi più che mai la ricerca in campo tossicologico e il supporto che essa fornisce alla valutazione del rischio sono strumenti essenziali per affrontare le sfide sempre più complesse del nostro tempo". Sono le parole di Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, che ha aperto con un videomessaggio i lavori del 22esimo Congresso nazionale della Sitox – Società italiana di tossicologia, in corso a Bologna.

"Il tema di questa edizione del congresso – ha spiegato Gemmato – il rapporto dose-effetto nella valutazione del rischio tossicologico, ci richiama alla responsabilità di bilanciare i benefici terapeutici con i potenziali rischi delle sostanze chimiche e farmaceutiche".

"Un aspetto particolarmente preoccupante – ha sottolineato il sottosegretario – è quello legato alla tossicità degli oppioidi sintetici, un fenomeno che ha assunto proporzioni allarmanti a livello globale. L'uso improprio e l'abuso di oppioidi, come ad esempio il Fentanyl, sta alimentando una crisi sanitaria senza precedenti, con un impatto devastante sulle fasce più vulnerabili della popolazione. L'Italia, grazie all'eccellenza dei suoi ricercatori e al costante impegno di organizzazioni come la Sitox, è in prima linea nella lotta contro questa emergenza".