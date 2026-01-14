Fedeli: Calenda, 'collega e amica, s è battuta tutta la vita con passione e coraggio'

Fedeli: Calenda, 'collega e amica, s è battuta tutta la vita con ...

Roma, 14 gen (Adnkronos) – "Valeria Fedeli, è stata una mia collega di Governo ma soprattutto un’amica. Una donna che si è battuta tutta la vita per l’emancipazione femminile e le pari opportunità con passione e coraggio. Ci mancherà. Alla famiglia le condoglianze mie e di tutta Azione". Lo dice Carlo Calenda.