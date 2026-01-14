Fedeli: Salvini, 'stima e rispetto per una donna appassionata'

Fedeli: Salvini, 'stima e rispetto per una donna appassionata'

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Ci ha lasciati Valeria Fedeli, donna appassionata che - pur nella diversità delle idee - merita stima e rispetto. A tutti i suoi cari va il mio abbraccio sincero e il nostro cordoglio". Lo scrive sui social Matteo Salvini. ...