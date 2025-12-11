Home > Flash news > FI: P. Mancini, 'dai Berlusconi disco verde a Occhiuto'

Roma, 11 dic (Adnkronos) – "Su Forza Italia Pier Silvio Berlusconi, 56 anni, ha espresso -anche a nome della sorella, Marina, 59 anni- 'gratitudine' per il lavoro di Antonio Tajani, 72 anni. Ma ha aggiunto che al partito, fondato da suo padre, serviranno 'volti nuovi, idee nuove e un programma rinnovato'. E ha definito Giorgia Meloni, 48 anni, la 'migliore premier d’Europa'.

In bocca al lupo, dunque, caro Roberto Occhiuto, 56 anni, apprezzato ed efficiente presidente della Calabria, al centrodestra, al Paese e alla tormentata, aspra, ma amata nostra regione". Lo dice l'ex sindaco di Cosenza Pietro Mancini.