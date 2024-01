Fisco: Leo,'taglio tasse in linea risorse disponibili, flat tax in legislatura'**

**Fisco: Leo,'taglio tasse in linea risorse disponibili, flat tax in leg...

31 gen. (Adnkronos) – "Porteremo avanti la riforma fiscale compatibilmente alle risorse a disposizione nel corso del tempo". Così il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in audizione davanti alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

"L'obiettivo è alleggerire la pressione fiscale, perché c'è un carico molto pesante che favorisce l'evasione", ha detto spiegando che il primo modulo della riforma è stata la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, "in vista di procedere al graduale superamento per avviarci a due aliquote e come obiettivo di legislatura, compatibilmente alle risorse disponibili, arrivare ad un'aliquota unica".