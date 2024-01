Fmi: conferma crescita Italia 2024 a +0,7%, rialza 2025 a +1,1%**

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - In uno scenario di ripresa globale 'lenta' il Fondo Monetario Internazionale conferma le stime sull'economia italiana: infatti nell'aggiornamento del World Economic Outlook appena diffuso l'Fmi ribadisce per il nostro paese la previsione di una ...

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – In uno scenario di ripresa globale 'lenta' il Fondo Monetario Internazionale conferma le stime sull'economia italiana: infatti nell'aggiornamento del World Economic Outlook appena diffuso l'Fmi ribadisce per il nostro paese la previsione di una crescita modesta per il 2024 pari a +0,7% mentre per il prossimo anno rialza di 0,1 punti il giudizio di ottobre scorso, stimando un Pil a +1,1%.

Va molto peggio in Europa alla Germania che subisce sia quest'anno che nel 2025 un taglio di 0,4 punti che portano la crescita stimata rispettivamente a 0,5 e 1,6%. Taglio anche per la Francia, con un Pil previsto quest'anno a +1% (-0,3 punti) e nel 2025 a +1,7% (-0,1 punti). Queste revisioni impattano sulla previsione dell'Fmi per l'Eurozona che, dopo il deludente 2023 a +0,5%, ora è vista nel 2024 in crescita solo dello 0,9% (-0,3 punti) e dell'1,7% il prossimo anno (-0,1).