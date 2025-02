Foibe: Santanchè, 'storia non può essere distorta e oltraggiata'

Foibe: Santanchè, 'storia non può essere distorta e oltrag...

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – "L’oltraggio ai caduti è un atto vile che vuole seppellire ancora la memoria. Ricordare le vittime italiane è fondamentale per costruire un futuro di pace tra i popoli. Non possiamo permettere che la storia venga distorta, dimenticata e oltraggiata. Ferma condanna per l’ignobile atto di vandalizzazione della foiba di Basovizza". Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.