G7: fonti P.Chigi, in riunione venerdì non solo Siria, anche Ucraina e Mo

G7: fonti P.Chigi, in riunione venerdì non solo Siria, anche Ucraina e Mo

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - La situazione in Siria sarà solo uno dei temi al centro della riunione virtuale dei leader del G7 in programma venerdì. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che il vertice è stato convocato dalla premier Giorgia Meloni giorni fa, prima dell...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – La situazione in Siria sarà solo uno dei temi al centro della riunione virtuale dei leader del G7 in programma venerdì. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che il vertice è stato convocato dalla premier Giorgia Meloni giorni fa, prima della caduta del regime di Bashar al Assad, come appuntamento conclusivo della presidenza italiana del Gruppo e per il passaggio di consegne con il Canada, che dal primo gennaio avrà la presidenza del G7. Fra i temi all'ordine del giorno della riunione, spiegano le stesse fonti, anche le altre crisi internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente. Sulla bozza del comunicato finale di questo G7 stanno ancora lavorando gli sherpa, viene spiegato dalle stesse fonti.