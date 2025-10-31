Home > Flash news > Giustizia: Sisto, 'referendum prova di civiltà, dare agli italian...

Giustizia: Sisto, 'referendum prova di civiltà, dare agli italiani processo davvero giusto'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il referendum è una prova di civiltà del Paese perché il giusto processo è uno dei pilastri della Costituzione. Serve il massimo impegno di tutti affinché questa importantissima riforma diventi realtà. Forza Italia è...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Il referendum è una prova di civiltà del Paese perché il giusto processo è uno dei pilastri della Costituzione. Serve il massimo impegno di tutti affinché questa importantissima riforma diventi realtà. Forza Italia è in prima linea, forte dell’impegno degli alleati, per dare agli italiani un processo davvero giusto”.

Così il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, intervenendo al convegno 'La riforma della giustizia di Forza Italia' in corso a Napoli.