Governo: Boccia, 'quadro triste, vive solo di propaganda'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “A metà legislatura il quadro che abbiamo davanti è davvero triste. Siamo di fronte ad un Governo imbarazzato e imbarazzante. Ministri del nostro Governo attaccano la Cpi mentre l’Europa e l’Onu la difendono dagli attacchi di Donald Trump e della destra. Fioccano le interrogazioni parlamentari su vicende di spionaggio che andrebbero chiarite al più presto. Ancora buio sulla vicenda del criminale Almasri che Nordio e Piantedosi non hanno chiarito e per la quale continuiamo a chiedere la presenza della presidente del Consiglio in Aula. I giornali annunciano che la Lega rilancia una nuova rottamazione delle cartelle fiscali. In tutto questo la presidente del Consiglio è sparita". Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, arrivando a ‘Al lavoro, per l’alternativa’, assemblea del Pd delle Marche in corso a Chiaravalle in provincia di Ancona.

"Siamo di fronte al peggior Governo della Repubblica -ha aggiunto l'esponente Dem- guidato da una presidente del Consiglio incapace di assumersi le proprie responsabilità sul piano sociale e su vicende che attengono alla sicurezza e alla credibilità internazionale dell’Italia. il Governo della patriota Meloni vive solo di propaganda ed è incapace di governare e di avere una idea positiva per il futuro dell’Italia”.