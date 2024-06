Governo: Bonelli, 'parole Marina Berlusconi sui diritti condivisibili ma disattese da esecutivo'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "I diritti civili sono un elemento fondante e di civiltà della nostra società. Per questo, le affermazioni di Marina Berlusconi sono assolutamente condivisibili e apprezzabili. Purtroppo, sono molto distanti dalla pratica del governo che guida oggi il nostro Paese. Sono loro che hanno voluto le associazioni integraliste cattoliche nei consultori e sono gli stessi che limitano fortemente i diritti delle comunità LGBTQ+, non riconoscendo una legge che sancisca questi diritti e reprima la violenza che subiscono quotidianamente. In ogni caso le parole di Marina Berlusconi sono positive e auspico che contribuiscano a far assumere alla destra Italiana posizione più avanzate in tema di diritti civili". Così in una nota il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.