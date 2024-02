Governo: Boschi, 'non facciamo sconti ma su ucraina lo sosteniamo'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Noi non facciamo sconti al governo, lo abbiamo dimostrato attaccandolo sull’aumento delle tasse, sul treno di Lollobrigida, sugli spari di capodanno. Tutto ci divide dal centrodestra, ma sul sostegno all’Ucraina non possiamo che stare sulla linea del gov...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Noi non facciamo sconti al governo, lo abbiamo dimostrato attaccandolo sull’aumento delle tasse, sul treno di Lollobrigida, sugli spari di capodanno. Tutto ci divide dal centrodestra, ma sul sostegno all’Ucraina non possiamo che stare sulla linea del governo, in continuità con Draghi”. Lo ha dichiarato la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante la trasmissione Porta a Porta. “La strada diplomatica deve essere sempre portata avanti, ma se non ci fosse stato anche un sostegno militare all’Ucraina oggi non ci sarebbe più l’Ucraina”, ha concluso.