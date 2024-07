Governo: Decaro, 'è duale, centralizza risorse ma trasferisce poteri con l'autonomia'

Roma,7 lug (Adnkronos) – "Nel governo io vedo un atteggiamento duale, forse bipolare è eccessivo: da un lato tende a centralizzare, monitorare, le risorse e contemporaneamente si va verso l'autonomia differenziata con poteri che vengono trasferiti integralmente alle regioni. Io sono per centralizzare le linee di indirizzo, poi è responsabilità dei presidenti di regione stabilire come usare le risorse e quando". Lo ha detto Antonio Decaro, presidente dell'Anci e neo eurodeputato del Pd, al Forum in Masseria.