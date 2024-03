Governo: Donzelli, 'non lezioni di coerenza da chi cambiava maggioranza come pochette'

Governo: Donzelli, 'non lezioni di coerenza da chi cambiava maggioranza ...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Non prendiamo lezioni di coerenza da chi cambiava maggioranza come la pochette". Lo ha affermato il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.