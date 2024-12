Governo: Meloni a dipendenti, 'riposate a Natale, al rientro ci aspetta tanto lavoro'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Il piazzale è molto bello visto da qui, grazie per essere così numerosi". La premier Giorgia Meloni sale su un palchetto allestito ad hoc, nel cortile di Palazzo Chigi, per il brindisi di Natale e di fine anno con i dipendenti del governo. La pres...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Il piazzale è molto bello visto da qui, grazie per essere così numerosi". La premier Giorgia Meloni sale su un palchetto allestito ad hoc, nel cortile di Palazzo Chigi, per il brindisi di Natale e di fine anno con i dipendenti del governo. La presidente del Consiglio ha ringraziato le scuole alberghiere che "promuovono a livello internazionale la nostra cultura enogastronomica", e che oggi si sono occupate del catering, rassicurando che per il grande pino alle sue spalle allestito per le feste "sono stati rispettati tutti i criteri di sostenibilità. Rassicuro tutti: nessun albero è stato abbattuto per Palazzo Chigi, ringrazio la Protezione civile e alpini di Belluno che l'hanno portato qui".

Dunque i ringraziamenti. "Io, i vicepremier Salvini e Tajani, i ministri, i sottosegretari tutti quanti sappiamo quanto prezioso e straordinario sia il vostro lavoro. Dire Palazzo Chigi rende molto meglio l'idea del fatto che tutti insieme, non solo chi è in prima fila", lavora per il Paese. "Quando le cose vanno male è giusto che noi ci assumiamo le responsabilità – dice ancora Meloni – ma quando vanno bene gli italiani devono sapere che ci sono tante persone che costruiscono, perché nessuno da solo potrebbe risolvere i problemi dei cittadini. Voglio dirvi che sono fiera di voi, della devozione che mettete nel vostro lavoro, della serietà e della competenza. Oggi forse qualcosa comincia a cambiare". La presidente del Consiglio ha dunque augurato "un sereno Natale a voi e alle vostre famiglie. Riposatevi", si è poi raccomandata, "perché quando torneremo dalle poche ferie di Natale che voi avrete -noi poco o niente perché, con la fortuna che abbiamo, succederà sicuramente qualcosa-", ha scherzato, "ci sarà tantissimo lavoro da fare".