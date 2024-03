Governo: Renzi, 'nessun hackeraggio, solo incapaci a gestire social Meloni'**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Basta vedere Instagram per capire che c'è qualcosa che non va: non c'è stato nessun hackeraggio ai danni dell'Italia, c'è solo qualche incapace a gestire i social della presidente Meloni", e questo dopo la finta telefona...

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "Basta vedere Instagram per capire che c'è qualcosa che non va: non c'è stato nessun hackeraggio ai danni dell'Italia, c'è solo qualche incapace a gestire i social della presidente Meloni", e questo dopo la finta telefonata alla premier, fa pensare "che c'è qualcosa che non funziona in quegli uffici". Così Matteo Renzi in aula al Senato nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni.