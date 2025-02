Infortuni: sicurezza sul lavoro in educazione civica, da Camera ok definitivo a legge**

**Infortuni: sicurezza sul lavoro in educazione civica, da Camera ok definiti...

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Via libera definitivo della Camera alla legge che introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. 157 i voti favorevoli, 107 gli astenuti, nessun voto contrario. Il provvedimento prevede la necessaria integrazione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica e la possibilità di testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro.