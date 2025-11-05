Home > Flash news > Interporti: aula Camera approva legge quadro con 132 sì

Interporti: aula Camera approva legge quadro con 132 sì

Roma, 5 nov (Adnkronos) – L'aula della Camera, con 132 sì, 76 no e 2 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge quadro in materia di interporti, già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato.