Interporti: Deidda (FdI), 'approvata legge quadro, risposta attesa da 30 anni'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Con l'approvazione della nuova legge quadro in materia di interporti, Fratelli d’Italia realizza un punto chiave del suo programma politico, fornendo finalmente un quadro normativo chiaro e atteso da decenni dal settore della logistica. La legge, con primo firmatario Mauro Rotelli e sottoscritta da tutto il gruppo di Fdi, proposta e calendarizzata più volte nelle legislature precedenti ma ostacolata dai Governi a guida Pd e 5 Stelle, definisce in modo inequivocabile la natura e il ruolo degli interporti.

Realizziamo quello che era nel nostro programma di Fratelli d’Italia. Oggi noi diamo una risposta all’Unione degli interporti, agli operatori pubblici e privati, che aspettavano e che da 30 anni chiedevano un intervento, banalmente, per definire cosa sia un interporto". Così Salvatore Deidda, deputato FdI e presidente della IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, durante la sua dichiarazione di voto a Montecitorio.

"L'approvazione rappresenta un passo avanti significativo nel supporto al sistema logistico e intermodale italiano. Deidda ha inoltre sottolineato l'importanza di riconoscere il valore del lavoro delle imprese private che investono nel settore, prendendo le distanze dalle posizioni assunte in passato da Pd e 5 Stelle. Realizziamo un altro passo in avanti nel dare risposta ad un sistema logistico e intermodale, diamo dignità al lavoro delle imprese e non le demonizziamo come vengono definite da Pd e 5 Stelle le imprese di privati che investono. Le leggi siamo abituati a scriverle in maniera condivisa, ascoltando tutti e avendo l’umiltà di imparare e realizzare il nostro percorso di Governo passo dopo passo", conclude.