Parigi, 14 gen. (Adnkronos) – "Ciò che sospettiamo è che questa sia la repressione più violenta nella storia contemporanea dell'Iran e che debba assolutamente cessare". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot.
Iran: Barrot, 'repressione più violenta nella storia contemporanea'
