Iran: Netanyahu a Witkoff, 'non ci si può fidare di Teheran'

Tel Aviv, 3 feb. (Adnkronos/Afp) – Durante l'incontro di oggi a Gerusalemme, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, parlando del incontro tra Washington e Teheran previsto per questa settimana, ha dichiarato all'inviato statunitense Steve Witkoff che "non ci si può fidare dell'Iran". Lo rende noto in una dichiarazione l'ufficio di Netanyahu. "Prima del viaggio dell'inviato Witkoff per incontrare un rappresentante iraniano – si legge – il primo ministro ha chiarito la sua posizione secondo cui l'Iran ha dimostrato più e più volte che non ci si può fidare delle sue promesse".