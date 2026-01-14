Iran: Renzi, 'sembra strage di serie B, ci apriremo sabato Assemblea nazionale'

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Lo dico chiaro a chi tentenna: in Iran non si protesta per l’inflazione. Si sogna la libertà. E purtroppo è tutt’altro che facile. Io ricordo che il primo gesto che feci da sindaco, 17 anni fa, fu issare sul balcone di Palazzo Vecchio uno st...

Roma, 14 gen (Adnkronos) – "Lo dico chiaro a chi tentenna: in Iran non si protesta per l’inflazione. Si sogna la libertà. E purtroppo è tutt’altro che facile. Io ricordo che il primo gesto che feci da sindaco, 17 anni fa, fu issare sul balcone di Palazzo Vecchio uno striscione in sostegno dell’Onda Verde che allora provò senza successo a rovesciare il regime.

E purtroppo siamo sempre lì". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.

"Ne parleremo sabato 17 gennaio alla nostra Assemblea Nazionale che apriremo proprio con questa immagine, divenuta icona di una rivolta che parla al cuore di tutti noi. E mi spiace che non ci sia la stessa reazione popolare in Italia che c’è stata per altre vicende internazionali. Sembra quasi che ci sia una regia del politicamente corretto che stabilisce una graduatoria di stragi, quelle di serie A e quelle di serie B. E un doppio standard per cui se Trump caccia Maduro si cita il diritto internazionale che però contro Maduro (o contro Khamenei) invocano in pochi", aggiunge Renzi.