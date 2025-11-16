Italia-Germania: Mattarella depone corona a Berlino per Giornata lutto nazionale**

Berlino, 16 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme all'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha deposto una corona per la Giornata di lutto nazionale presso il Memoriale centrale della Repubblica Federale di Germania per le vittime della guerra e della...

Berlino, 16 nov. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme all'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha deposto una corona per la Giornata di lutto nazionale presso il Memoriale centrale della Repubblica Federale di Germania per le vittime della guerra e della tirannia. Alle 13.30 il Capo dello Stato interverrà dinanzi ai massimi rappresentanti degli organi costituzionali tedeschi durante la Commemorazione prevista al Bundestag.

La Giornata di lutto nazionale di quest'anno è dedicata all'amicizia italo-tedesca. Si tratta di una commemorazione che fu introdotta nel 1919 come Giornata per i caduti della Prima guerra mondiale. La prima cerimonia ufficiale ebbe luogo nel 1922 al Reichstag di Berlino. Nella Repubblica Federale di Germania fu reintrodotta nel 1952 come Giornata di lutto nazionale, in memoria delle vittime delle guerre mondiali e della tirannia nazista, ma anche delle guerre attuali e degli atti di odio e violenza in Germania.

Quest'anno, per la prima volta, saranno ricordate esplicitamente le persone perseguitate e uccise durante il nazismo a causa del loro genere o della loro identità sessuale. Saranno inoltre inclusi gli agenti di Polizia che hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere.