Italia-Slovenia: Mattarella, 'nulla può far tornare indietro la storia'

Italia-Slovenia: Mattarella, 'nulla può far tornare indietro la s...

Italia-Slovenia: Mattarella, 'nulla può far tornare indietro la s...

Gorizia, 8 feb. (Adnkronos) - "Nulla può far tornare indietro la storia che Slovenia e Italia hanno costruito e costruiscono insieme". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di Nova Gorica e Gorizia capitale della cult...

Gorizia, 8 feb. (Adnkronos) – "Nulla può far tornare indietro la storia che Slovenia e Italia hanno costruito e costruiscono insieme". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di Nova Gorica e Gorizia capitale della cultura europea 2025. Un riferimento, anche se non citato direttamente, all'atto vandalico alla foiba di Basovizza.