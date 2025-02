Esonero contributivo 2025 per lavoratrici madri: requisiti e modalità

La legge di bilancio 2024 ha introdotto un esonero totale dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Esonero contributivo 2025 per le lavoratrici madri

Tale beneficio, che ammonta fino a 3.000 euro annui, si applica soltanto alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato, ed esclude i rapporti di lavoro domestico. L’INPS, con il messaggio 31 gennaio 2025, n. 401, chiarisce la portata applicativa del bonus mamme sotto il profilo temporale, in considerazione della nuova normativa.

Tutte le condizioni

Tramite la legge di bilancio 2025 si prevede inoltre un parziale esonero contributivo per le lavoratrici madri di due o più figli, a condizione che il reddito non superi i 40.000 euro annui, un esonero che è valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e che non è cumulabile con l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2024. Tutte le lavoratrici interessate potranno consultare la circolare INPS 31 gennaio 2024, n.27, che fornirà i dettagli sull’accesso alla fruizione delle misure. Inoltre, è prevista l’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che fornirà ulteriori indicazioni sulla gestione delle agevolazioni.