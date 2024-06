Lavoro: Fillini (Fdi), 'superbonus di Meloni sosterrà imprese e occupazione'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Il governo Meloni ha varato un’altra importante misura di sostegno all’occupazione. Si tratta di una maxi deduzione al 120 per cento del costo del lavoro per quelle aziende che intendono assumere con contratti a tempo indeterminato. E’ una storica...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Il governo Meloni ha varato un’altra importante misura di sostegno all’occupazione. Si tratta di una maxi deduzione al 120 per cento del costo del lavoro per quelle aziende che intendono assumere con contratti a tempo indeterminato. E’ una storica proposta di Fratelli d’Italia che era stata presentato già nella scorsa legislatura, che era nel nostro programma di governo e che adesso diventa realtà: più assumi meno paghi tasse". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile del programma.

"Intendiamo in questo modo continuare lungo la via tracciata da questo governo dall’inizio del suo mandato, che ha consentito di invertire la tendenza nel mercato del lavoro ottenendo il record di occupazione e portando la disoccupazione ai minimi. Mentre il Superbonus di Giuseppe Conte è stato un regalo per i proprietari di villette e castelli, il Superbonus di Giorgia Meloni consentirà alle imprese di assumere garantendo così un ulteriore aumento dell’occupazione. Un’altra conferma che i disastri di Pd e M5S sono fortunatamente alle spalle”, conclude.