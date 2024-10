M5S: Conte, 'Grillo non si arroghi prepotenza diritto estinzione, padre da vita non morte'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Grillo? Un padre ha diritto a dare vita ai propri figli, non la morte; quindi non esiste la possibilità che ci si arroghi con prepotenza il diritto di determinare un’estinzione. Il Movimento oggi è la comunità degli iscritti, al di fuori d...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Grillo? Un padre ha diritto a dare vita ai propri figli, non la morte; quindi non esiste la possibilità che ci si arroghi con prepotenza il diritto di determinare un’estinzione. Il Movimento oggi è la comunità degli iscritti, al di fuori di questi esistono concezioni padronali che non si giustificano per le forze politiche". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di un evento a Cesena, ribatte all'ultimo affondo di Beppe Grillo, che ha richiamato l'estinzione del Movimento.