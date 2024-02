Mali: Zanettin, 'complimenti a Tajani per soluzione caso delicato'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Complimenti vivissimi al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per l'instancabile lavoro a favore degli italiani, che all'estero vengono a trovarsi in difficoltà. Anche stavolta, nel riserbo più assoluto, è stato risolto ...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Complimenti vivissimi al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per l'instancabile lavoro a favore degli italiani, che all'estero vengono a trovarsi in difficoltà. Anche stavolta, nel riserbo più assoluto, è stato risolto positivamente un caso di grande delicatezza, quello degli italiani sequestrati in Mali. Il plauso va esteso ai nostri diplomatici, in particolare all’unità di crisi, e a tutto il personale della Farnesina, che si dimostrano sempre all'altezza delle situazioni più complicate”. Lo afferma il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia nella commissione per le Politiche dell’Unione europea al Senato.