Manovra: Damiani (Fi), 'proposte migliorative al centro del confronto con il governo'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Abbiamo proposto una modifica importante alla riforma fiscale sul ceto medio e siamo riusciti ad ottenerla. Il nostro obiettivo ora è ampliare la platea dei beneficiari, estendendo il taglio dell’Irpef ai redditi fino a 60 mila euro. Un altro tema per noi centrale è quello della difesa delle forze dell’ordine. Come abbiamo fatto in tutte le manovre precedenti, anche questa volta presenteremo proposte per tutelare gli operatori del settore, per garantire il pagamento degli straordinari, le assunzioni e il turnover".

Così il senatore e capogruppo di Forza Italia Dario Damiani a Rai Parlamento.

"Siamo inoltre impegnati sul fronte delle imprese. Riteniamo fondamentale migliorare la manovra finanziaria in alcuni aspetti che riguardano la competitività e il sostegno alle aziende. Abbiamo preparato un pacchetto di proposte che porteremo all’attenzione del Parlamento e che saranno al centro del confronto con il Governo", conclude.