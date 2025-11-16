Home > Flash news > Mattarella: 'vittime guerre riguardano ciascuno di noi se siamo esseri u...

Mattarella: 'vittime guerre riguardano ciascuno di noi se siamo esseri umani'

Berlino, 16 nov. (Adnkronos) – "Oggi è per me motivo di grande onore essere qui e prendere parte alla Giornata del lutto nazionale tedesco, per commemorare insieme le vittime dei conflitti proprio nell'anno in cui celebriamo gli ottant'anni dalla fine del Secondo conflitto mondiale. I morti che qui ricordiamo, i morti nel mondo a causa della violenza dei conflitti riguardano ciascuno di noi, se intendiamo essere considerati essere umani".

Lo ha sottolineato a Berlino il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Bundestag in occasione della cerimonia della 'Giornata del lutto nazionale', a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.