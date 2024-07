Meteo: in Lombardia instabilità e rovesci a partire dal pomeriggio di oggi

Meteo: in Lombardia instabilità e rovesci a partire dal pomeriggio di ...

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, la rotazione da Sud Ovest dovuta all'avvicinamento di un fronte all'arco alpino porterà, dal pomeriggio di oggi, rovesci e temporali sparsi sui rilevi Alpini e Prealpini, in estensione domenica e possibili anche in pianura. Venti in generale deboli, ma con temporanei rinforzi associati ai rovesci e temporali.

Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, da lunedì e per i giorni successivi, la persistenza sulla regione di un flusso in quota da Ovest-Sud Ovest a curvatura ciclonica, ma meno instabile e con temperature in aumento: annuvolamenti a ciclo diurno e possibili rovesci isolati.