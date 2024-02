Migranti: Gozi, 'essenziale partenariato Europa-Africa'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Vogliamo una politica di asilo e immigrazione umana ed equa che rispetti i diritti fondamentali di ogni individuo, che garantisca la sicurezza e l'integrazione dei migranti e che sia basata sulla solidarietà tra gli Stati membri e sul sostegno alle iniziative volte ad affrontare le cause profonde della migrazione forzata. Ci impegneremo inoltre a stabilire regole comuni per affrontare le sfide della migrazione economica e climatica. I Paesi e le regioni del Sud non possono più essere lasciati soli a sorvegliare vasti tratti di frontiere marittime”. Lo ha affermato Sandro Gozi nel corso dell’evento organizzato dal Partito democratico europeo a Las Palmas di Gran Canaria in Spagna sul nuovo Patto europeo su migrazione e asilo.

“Per questo motivo -ha aggiunto il segretario generale del Pde ed eurodeputato di Renew Europe- sosterremo attivamente l'attuazione del nuovo partenariato tra europei e africani, lanciato nel febbraio 2022 sotto la presidenza francese del Consiglio dell'Ue. Questo partenariato è essenziale per lo sviluppo di un continente in espansione demografica. Sostenendo l'Africa come amico e partner, si contribuirà a controllare meglio l'esodo dei suoi cittadini verso l'Europa”.

“Le ricorrenti crisi migratorie hanno dimostrato la necessità di un approccio unitario. Dobbiamo rafforzare il coinvolgimento regionale e locale nelle soluzioni europee in materia di immigrazione e riprendere il controllo delle questioni transfrontaliere che i singoli Paesi non sono in grado di risolvere da soli. Le regioni ultraperiferiche devono essere al centro delle nostre priorità per il futuro dell’Europa. Deve esistere una sola Europa, un'Europa che promuova la coesistenza armoniosa in tutta la sua diversità”, ha concluso.