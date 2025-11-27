Milano: avvocata picchiata, ex compagno va in carcere

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Alireza Roodsari, l'imprenditore iraniano arrestato a settembre per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna, l'avvocatessa Solange Marchignoli, va in carcere. Lo ha deciso il gip di Milano Roberto Crepaldi che ha deciso di aggra...

Milano, 27 nov. (Adnkronos) – Alireza Roodsari, l'imprenditore iraniano arrestato a settembre per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna, l'avvocatessa Solange Marchignoli, va in carcere. Lo ha deciso il gip di Milano Roberto Crepaldi che ha deciso di aggravare la misura dei domiciliari dopo che l'uomo ha continuato a non rispettare le prescrizioni.

Era stata la stessa donna, nella denuncia e poi in diverse interviste, a raccontare le violenze subite e certificate, l'ultima la scorsa estate quando l'ex l'aveva colpita al volto, causandole fratture alla mandibola giudicate guaribili con una prognosi di 40 giorni.