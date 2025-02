Milano: avvocati, 'rifiuto magistrati è strappo difficile da superare'

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - "Crediamo che si sia abbandonato unilateralmente il metodo improntato al dialogo e all'ascolto, congiuntamente sostenuto persino di fronte alla protesta contro il governo guidata da Anm la scorsa settimana, sempre rivendicato come tratto 'ambrosiano' ...

Milano, 4 feb. (Adnkronos) – "Crediamo che si sia abbandonato unilateralmente il metodo improntato al dialogo e all'ascolto, congiuntamente sostenuto persino di fronte alla protesta contro il governo guidata da Anm la scorsa settimana, sempre rivendicato come tratto 'ambrosiano' nei rapporti tra foro e magistratura. Crediamo, ancora, che la dialettica anche forte tra associazioni sia inviolabile ma che la decisione di prendere posizione da parte di chi rappresenta l’istituzione giudiziaria sia un fatto grave". Così il consiglio direttivo della Camera penale di Milano replica al dietrofront dei vertici degli uffici giudiziari milanesi che non prenderanno parte all'Inaugurazione dell’anno giudiziario degli avvocati penalisti, prevista il 7 e 8 febbraio.

"Continueremo a discutere, con i colleghi e amici delle Camere penali di tutta Italia, di tanti temi rilevanti quanto controversi, con il rammarico di vedere il dibattito privato di interventi istituzionali importanti. Un’occasione di ascolto e dialogo si è trasformata in un’occasione di scontro. E' uno strappo che la comunità dei penalisti milanesi faticherà a superare" si legge nella nota degli avvocati meneghini. La decisione dei magistrati viene spiegata nella stessa nota. La decisione "sarebbe determinata dal disagio di intervenire in un 'contesto complessivo nel quale la magistratura viene sistematicamente delegittimata ed individuata come un ordine estraneo alla cultura istituzionale, quasi eversivo'".