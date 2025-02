Milano: bancarotta fraudolenta, arrestato usava soldi per hotel lusso e jet privati

Milano, 4 feb. (Adnkronos) – E' Francesco Zollo, 47 anni originario di Carpi (Modena) e residente in Romania, l'imprenditore arrestato dai finanziari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Sequestrati oltre 5 milioni di euro e orologi di pregio nella disponibilità dell'uomo riconducibile alla società Facility One, consorzio dichiarato in liquidazione giudiziale nel 2023 dal Tribunale fallimentare di Milano.

Dalle indagini è emerso che, dal 2015 al 2021, avrebbe "sistematicamente depauperato le casse" del consorzio "causandone lo stato di insolvenza" si legge nel comunicato della Gdf. I conti correnti sarebbero stati progressivamente svuotati per spese personali: soggiorni in hotel di lusso, il noleggio di jet privati e di auto di grossa cilindrata, l'acquisto di biglietti per partite di calcio e gioielli. Inoltre avrebbe omesso di versare imposte e contributi per più di 2,5 milioni di euro.

Nell'inchieste emerge come l'imprenditore sia risultato beneficiario di un prestito di 600 mila euro, tramite Banca Progetto (estranea all'inchiesta), con la garanzia statale pubblica rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, denaro mai restituito.