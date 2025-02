Milano: domani Nordio presente in video a inaugurazione anno giudiziario avvocati

Milano: domani Nordio presente in video a inaugurazione anno giudiziario avvo...

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà presente, con un video collegamento, all'Inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani che si terrà domani 7 febbraio e sabato 8 febbraio al Teatro Carcano a Milano. Domani mattina il ministro porterà i saluti istituzionali a differenza dei capi vertici degli uffici giudiziari milanesi che hanno rifiutato l'invito. Un 'no' determinato "dal disagio di intervenire in un 'contesto complessivo nel quale la magistratura viene sistematicamente delegittimata ed individuata come un ordine estraneo alla cultura istituzionale, quasi eversivo'".