Milano: Gdf sequestra torre Unico-Brera, 27 indagati per abusi edilizi**

Milano, 11 dic. (Adnkronos) – Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, disposto dal gip di Milano del cantiere Unico- Brera in via Anfiteatro 7 dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. L’attività si inquadra in una più ampia indagine delegata dalla Procura che riguarda più progetti urbanistici di rilevante valore economico in corso di realizzazione che vengono realizzati, secondo l'ipotesi accusatoria, in violazione della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili.

Sono 27 gli indagati per abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso tra progettisti ed ex funzionari comunali.