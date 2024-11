Milano: La Russa, 'stimo Lupi ma nome sindaco va discusso insieme'**

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - "Sui giornali ho letto che ho indicato il futuro sindaco di Milano. Io non potrei e non vorrei essere quello che indica, non è nemmeno del mio partito, ho espresso grande stima per Lupi ma so benissimo che ne discuteremo tutti insieme per avere il nome pi&ug...

Milano, 12 nov. (Adnkronos) – "Sui giornali ho letto che ho indicato il futuro sindaco di Milano. Io non potrei e non vorrei essere quello che indica, non è nemmeno del mio partito, ho espresso grande stima per Lupi ma so benissimo che ne discuteremo tutti insieme per avere il nome più opportuno". Ignazio La Russa, presidente del Senato scherza – a margine di un convegno sui 150 anni dell'avvocatura milanese – sulla sua presunta investitura di Maurizio Lupi come primo cittadino.

"Lupi come politico mi sembra molto adatto come altri, poi ci può essere anche qualcuno che venga dalla società civile che sarà valutato, quindi è un buon segnale, ma non è nulla che mi si può attribuire come indicazione sul sindaco" conclude La Russa.