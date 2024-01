Milano: legale psicologa Pifferi, 'preoccupa intervento a gamba tesa pm'

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – "La magistratura è intervenuta a gamba tesa sull'attività professionale di due psicologhe e anche sul comportamento di un avvocato e questo è preoccupante. Mi pongo un problema più da cittadino che da avvocato: se le psicologhe hanno sbagliato un test è un reato? Se l'avvocato gioisce per una consulenza è reato? Per me no e questo è il tema di questo caso". Lo afferma Mirko Mazzali, avvocato difensore di una delle psicologhe del caso di Diana Pifferi, a processo per la morte della figlia di soli 18 mesi lasciata morire di stenti, indagate dal pm di Milano Francesco De Tommasi per falso e favoreggiamento. Mazzali difende la professionalità chi di "per 30 anni ha lavorato nelle carceri e ora si è vista rovinata".