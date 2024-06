Milano: travolge e uccide 15enne in bici, pm chiede condanna a 4 anni e 8 mesi

Milano, 20 giu. (Adnkronos) - Il pm di Milano Mauro Clerici ha chiesto la condanna a 4 anni e 8 mesi per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato di omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente, due 15enni in bici lo scorso luglio a Garbagnate Milanese. Nell'impatto con il furgone mor&ig...

Milano, 20 giu. (Adnkronos) – Il pm di Milano Mauro Clerici ha chiesto la condanna a 4 anni e 8 mesi per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato di omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente, due 15enni in bici lo scorso luglio a Garbagnate Milanese. Nell'impatto con il furgone morì Valentino Colia, mentre l'amica fu ricoverata in gravi condizioni.

La richiesta dell'accusa – nel processo con rito abbreviato – arriva dopo due patteggiamenti respinti (l'ultima volta era stata proposta la stessa pena, ndr) e per la parte civile si tratta sempre di una eventuale condanna troppo bassa, viste anche le aggravanti. La sentenza è attesa nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14.

Bogdan Pasca, era già stato denunciato diverse volte, a partire dal 2016, per guida in stato di ebbrezza e perché senza patente. Più volte aveva commesso infrazioni stradali ed era già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova e quella sera – lungo via Kennedy a Garbagnate Milanese – sfrecciava su un furgone ad almeno 70 chilometri quando ha travolto la bici facendo sbalzare i due minorenni a quasi 40 metri dal luogo dell'incidente.