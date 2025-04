Minori: Fontana, 'ascoltiamoli, loro voce conta'

Roma, 8 apr (Adnkronos) – "La ricorrenza del 9 aprile è particolarmente significativa per l’alto valore sociale che riveste. Consente, infatti, di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di rilevanza centrale, quale l’ascolto dei minori, che costituisce un “presupposto fondamentale per dare concreta attuazione” ai loro diritti". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana in un messaggio rivolto alla fondazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro in occasione della prima Giornata nazionale dell’ascolto dei minori.

"Questa giornata concorre, dunque, ad accrescere la consapevolezza dell’importanza di tutelare e rafforzare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, permettendo anche ai più giovani di esprimere liberamente le proprie opinioni e di prendere parte, quali cittadini attivi, alle decisioni che li riguardano", prosegue Fontana.

"L’adolescenza rappresenta un periodo di profonde trasformazioni, che non di rado – scrive Fontana – sono causa di insicurezza e disorientamento. Per tale motivo, è essenziale prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere, disagio o pericolo, intercettando tempestivamente le richieste di aiuto che i nostri ragazzi ci rivolgono", dice ancora il presidente della Camera.

(Adnkronos) – "La loro voce conta e non deve essere ignorata. È dal confronto diretto con i giovani che occorre prendere le mosse nella definizione di strumenti legislativi e strategie in grado di rispondere alle loro esigenze. Sono lieto, pertanto, che abbiate coinvolto bambini e adolescenti, allo scopo di stimolare con loro una riflessione su temi quali il benessere psicofisico, la dipendenza da internet e il cyberbullismo. Si tratta di questioni complesse, che necessitano di essere approfondite in un clima di virtuosa collaborazione tra Istituzioni, esperti, famiglie e società civile. Sono certo che, grazie all’autorevole contributo dei relatori oggi presenti, da questo incontro emergeranno idee e spunti di notevole interesse, indispensabili anche per il dibattito parlamentare", conclude Fontana.