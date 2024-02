Mo: aeronautica israeliana istituisce nuovo dipartimento contro minaccia Iran

Tel Aviv, 26 feb. (Adnkronos) - L'aeronautica israeliana ha ufficialmente istituito un 'dipartimento iraniano' in risposta alla crescente minaccia di Teheran contro Israele. Questo dipartimento gestirà tutti i preparativi militari per potenziali futuri attacchi da parte dell&rs...

Tel Aviv, 26 feb. (Adnkronos) – L'aeronautica israeliana ha ufficialmente istituito un 'dipartimento iraniano' in risposta alla crescente minaccia di Teheran contro Israele. Questo dipartimento gestirà tutti i preparativi militari per potenziali futuri attacchi da parte dell’Iran – scrive il Jerusalem Post – ed è principalmente destinato a combattere il programma nucleare iraniano.

Fonti ufficiali della sicurezza israeliana hanno affermato che, con questa decisione, Tel Aviv intende segnalare un avvertimento non solo all'Iran, ma anche agli Stati Uniti, che sono stati criticati da alcuni per la loro cattiva gestione del programma nucleare iraniano, nonché per il finanziamento del programma nucleare iraniano.

Il dipartimento potrà operare 365 giorni all’anno, principalmente per far fronte all’accelerazione del conflitto iraniano. Inoltre, servirà a mantenere la sicurezza ed eliminare le organizzazioni terroristiche sostenute dall’Iran in Yemen, Iraq, Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza. La priorità principale di questo dipartimento, tuttavia, si concentra sulla crescente minaccia nucleare.